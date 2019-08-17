林柏宏主演的網劇《蛋黃人》於昨（16）日首播，劇裡林柏宏除了與「蛋黃」有大量對手戲外，他對於能飾演「超級英雄」也相當興奮地說：「每個男生從小都有超級英雄夢，很開心能在這部劇中實現這個願望。」

在網劇《蛋黃人》裡，林柏宏所飾演的大學生「李致遠」突然被診斷出罹患癌症，只剩三個月可活，卻意外地被「蛋黃」外星人入侵身體，癌症奇蹟似地被治癒，還獲得了飛天遁地的超能力。林柏宏提到自己原本有懼高症，但隨著每天大量的體能訓練，以及因劇情所需，到後面竟然真的克服了懼高症。林柏宏笑說：「拍到後來，到了現場導演跟我說：『你今天要從兩層樓高跳下去。』我也都覺得稀鬆平常了！」

林柏宏在劇中最親密的夥伴就是「蛋黃」，所以劇中他有大量與動畫對戲的部分，並且需要一人分飾兩角，除了主角李致遠外，還得飾演「蛋黃」的狀態。由其是劇中有許多「蛋黃」入侵他身體的橋段，帶有一點詭異卻又豐富的肢體表演，讓林柏宏演得很過癮。他也提到同時飾演精神分裂和身體分裂的兩個狀態，讓自己的心靈和肢體上都被開發，也是對演技上的一大挑戰。

《蛋黃人》一改傳統超級英雄片的大命題，選擇把重點放在青春、成長、情感和陪伴上。在原有的科幻元素之外，將李致遠（林柏宏飾）在青春期中遇到的成長、愛情以及友情的問題都真實地刻畫出來。劇中林柏宏與「蛋黃」互為依託，展開一段奇幻之旅。