▲ 16 日晚間在澳洲墨爾本舉行的反送中集會，數百位中國大陸人士赴場反對。（圖／翻攝自立場新聞）
▲ 16 日晚間在澳洲墨爾本舉行的反送中集會，數百位中國大陸人士赴場反對。（圖／翻攝自立場新聞）

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香港大專學界聯同連登「我要攬炒」團隊，16 日晚上於香港中環遮打花園舉行了「英美港盟、主權在民」集會，與此同時，澳洲墨爾本也有聲援活動同步進行；然而現場遭數百中國大陸人持五星旗進入並嗆聲，場面一度混亂。

▲ 16 日晚間在澳洲墨爾本舉行的反送中集會，有不少中國大陸人持五星旗到場反制。（圖／翻攝自澳洲 Abc News ）

綜合澳洲媒體《 Abc News 》、港媒《立場新聞》等報導，16 日當晚，墨爾本國立維多利亞圖書館周邊，聚集了近 2000 人支持反送中，也吸引不少中國大陸人到場。從港媒《立場新聞》取得的讀者提供片段可看見，一邊高喊「香港人加油」、「 Free Hong Kong 」、「 We are Hong Kong 」等口號，而對面人群則手持五星紅旗，更不時用普通話叫道「 One China 」、「中國萬歲」，雙方較勁意味濃厚。

報導指出，由於現場氣氛激昂，墨爾本警方一度需要將雙方人馬隔開，後來更以安全為由，要求集會人士先行退場。有香港參加者向港媒透露，中國駐當地領事館密切「關注」香港人活動，應有派人到場對集會人士進行攝影，擔心澳洲被白色恐怖影響。

自 7 月份以來，澳洲昆士蘭大學、雪梨大學；紐西蘭奧克蘭大學等，皆發生過支持反送中人士與中國大陸人的衝突。逃犯條例修訂引起的風波，戰場不只限於香港，更延燒到全球各地。

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