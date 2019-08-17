▲現代的時代，社會上都知道「行行出狀元，職業不分貴賤」這個道理，但在許多人心中依然會有刻板印象。（圖／翻攝自 pixabay ）
▲現代的時代，社會上都知道「行行出狀元，職業不分貴賤」這個道理，但在許多人心中依然會有刻板印象。（圖／翻攝自 pixabay ）

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現代的時代，社會上都知道「行行出狀元，職業不分貴賤」這個道理，但在許多人心中依然會有刻板印象，近日就有網友在網路上大吐心情苦水表示，雖然業績都是業務部門打拼，但內部作業都不是單一部門可以處理啊，憑什麼「瓜分公司資源」，結果有一個內行人直接點出業務掛帥的「關鍵」，讓其他網友紛紛大呼「職場老司機阿」。

▲職場老司機表示「在台灣很正常，你沒看中小企業老闆都是企業出身」、「台灣就業務掛帥，坐辦公室的都跟屎一樣」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲職場老司機表示「在台灣很正常，你沒看中小企業老闆都是企業出身」、「台灣就業務掛帥，坐辦公室的都跟屎一樣」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「同事看不起行政部門同仁」表示，近日有同事抱怨，「覺得行政部門同仁很涼，業績都是業務部門打拚，他們憑什麼瓜分公司資源」，這讓原 PO 聽到的當下非常傻眼，因為原 PO 認為「業績是業務部門拚沒錯，但內部作業、報銷、採購及人事，不是單一部門可以處理啊」，更讓原 PO 提出疑惑「遇到這種同事怎解？難怪他對行政部門同仁語氣都很差」。

▲近日有同事抱怨，「覺得行政部門同仁很涼，業績都是業務部門打拚，他們憑什麼瓜分公司資源」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲近日有同事抱怨，「覺得行政部門同仁很涼，業績都是業務部門打拚，他們憑什麼瓜分公司資源」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

而此文一出，引出許多網友在下面留言表示「可以跟他說業務部門有獎金，行政部門沒獎金」、「很正常啊。行政部門是靠業務部門在養的。沒有業務部找客源，你行政哪來的單據可以報銷？人家冒著風險在前面衝鋒陷陣，你在後面養尊處優做些文書處理，被看不起正常的。就算不跪舔業務部門，至少在業務面前也要學會夾著尾巴做人，不要一副覺得我好棒棒，我跟你是平起平坐的姿態，只會被人笑沒社會經驗而已」、「每個人都是小小螺絲釘 ，沒有誰比較厲害」，更有職場老司機表示「在台灣很正常，你沒看中小企業老闆都是企業出身」、「台灣就業務掛帥，坐辦公室的都跟屎一樣」。（編輯：王柏文）

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