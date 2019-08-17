前立法院院長王金平17日到台南出席第五屆國學文化與企業經營研討會，對於被台北市長柯文哲形容為狐狸，王金平表示，「他講的一定對嗎？他又不是神；這個大家一笑置之」。

柯文哲比喻王金平是狐狸，王金平回應，「我說我是人嘛！人就是要有智慧，要有穩健的作為，一切都是要有善念，人就是仁，今天主要是強調王道跟中道要互相榮耀，來發展，應該中道與王道要結合」。

王金平指出，王道就是治國的原則，中道是為人處世的準則，這兩者都是要互為貫通、互相支援；中道的精神要包括儒釋道三教的核心精神，王道精神就是要包含所謂儒家的政治要走中道、經濟要走正道、社會要走公道，這三道是我們行為處事的標準，王道就包含這三項事情，所以人就是仁，能夠用仁的最高極致的準則來治國，這才是國家的福氣，也才是人民所要支持的對象。

對於被柯文哲用狐狸來形容不會生氣嗎？王金平回應，有什麼好生氣？他講的一定對嗎？他又不是神。這個大家一笑置之，人就是人，人有的行為、思想、理念，還有目標，這一點點事情就要以為意的話，那將來怎麼做大事呢？

王金平強調，行事一定要穩健，要充滿著智慧，一定要以善念為出發，然後達到一個善果的追求成果出來，這才是真正要來治國的人；那天晚上跟他（柯文哲）聚在一起，從頭到尾都跟他講治國的理念，從沒提起什麼選總統、副總統的事，沒有，希望大家能夠了解，很多人講話不一定都是依照當時的事實講出來的，我想那是他個人的想像。

各界關注的郭柯王合作結盟，傳聞會破局，郭台銘昨（16）日在臉書上暗示，他還是不放棄合作；對此，王金平表示，應該不會放棄，大家很自然地看看這個情勢怎變化，因為都是共同要為中華民國的生存發展而努力的目標，所以不會放棄；「由三個不同的領域的人要來謀合，不是一切都那麼順心，但只要大家有心，融合的事情應會逐步地達成」。

王金平肯定地說，沒有破局，不會因為一點小事就破局啊！至於何時會碰面、明天嗎？王金平指出，明天不會碰面，明天中部有一家寺院要動土，動土時間是看時辰的（上午9點到10點），動土的地點在外埔，是在大甲附近，所以坐高鐵也不是、開車也不是，如果去桃園再趕過去的話，就可能誤點，可能誤時啦！王金平說，原本打算到桃園的停留時間只有20分鐘，這樣可能太趕，「不要誤以為這樣就是3人好像有不愉快的一個安排，事實上不會啦」！

高雄市長韓國瑜打麻將被偷拍的看法？王金平認為，「這個社會各界去公評就好了嘛！在這方面我們希望大家就是有體諒市長的心，他到國外去總是有他的娛樂，有他的休閒的時間嘛」！

韓國瑜的國政顧問團由張善政擔任召集人，王金平認為很好；王金平說，張善政擔任過科技部長、行政院長，他是很理想的人，祝福他做得很好，幫助韓國瑜先生來競選。