郭台銘、柯文哲、王金平周日在桃園會面破局，但「郭柯王」的合作是否也終結？台北市長柯文哲17日受訪提出「長江終究向東流」說法，他認為「做過大事業」、「看透生死」、「年齡到一定程度」的人，邏輯跟一般政治人物不同，重點是台灣社會需不需要 (這項合作)。

柯文哲說，長江有時候向北流，有時候向南流，但終究向東流，意思就是說，這件事要思考的是現階段台灣社會需要甚麼東西？如果確實需要一樣東西，那「它」就會出現。如果你要做一件事情，卻不是台灣社會現階段需要的，那再怎麼用力去湊合，還是會湊合不起來。台灣走到這裡，到底有沒有需要一個社會變化？或是政治上的新局面？這才是回答問題。我們自己回想看看，現階段到底台灣社會需要甚麼？我們要做的事情，是不是符合台灣社會人民的需要？若不是，你怎麼湊，也湊不起來。

柯文哲分析，如果2020「一對一」只有兩組候選人，「你現在怎麼看，都是蔡英文會贏」，「因為芒果乾 (亡國感) 會贏過發大財， 這是我的政治判斷」，所以在這個基礎上，再去思考下一步要怎麼走。

柯文哲也說，年齡到一定程度，或做過大事業，或是看透很多生死的人，邏輯會跟一般政治人物不一樣，「還是那句話，怎麼做，對台灣比較好，還是最重要的政治考量」。