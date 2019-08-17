41歲的女星梁靜茹日前遭爆與結婚9年多的趙元同（Tony）簽字離婚，消息震驚演藝圈，而梁靜茹的經紀公司回應：「藝人私事不回應！」趙元同則是澄清沒有離婚，只有夫妻吵架。而身為當事人的梁靜茹於昨（16）日深夜在IG貼出已逝的爸爸照片，表示「想爸爸了」，讓不少人心疼，演藝圈好友紛紛留言打氣。

梁靜茹在IG貼出過世的爸爸舊照，並寫道：「想爸爸，這是我爸爸，英俊的歌唱家，雙子座、愛唱歌、活潑、愛養魚、養鳥，夜裡看著自己的一缸魚，安安靜靜和魚對話，是他每天的睡前習慣，想爸爸了。」字句流露思父知情，讓人看了不捨又心酸。演藝圈好友張棟樑、天心紛紛留言愛心符號，替她加油打氣。

梁靜茹近日被爆出與趙元同離婚的消息，對於離婚一事，趙元同大動作的表示沒有離婚，只有夫妻吵架，並指責消息來源不正確，但是梁靜茹的閨密范瑋琪，卻透過經紀人透露，對於好友離婚「隱約知道」；另外一位好友賈永婕反倒是驚呼，上個月才一起去露營，趙元同、梁靜茹攜子同樂，看不出異狀，至於當事人梁靜茹，則一直沒有親自發聲回應，讓外界摸不清頭緒。

且因為范瑋琪「不小心」說漏嘴，使不少網友對她頗有微詞，梁靜茹知道後，馬上在社群平台曬出與對方的合照破除撕破臉傳聞，並寫下：「一直愛范范，謝謝范范這些年的陪伴和支持，愛你。」似乎在暗示不會因這次的事件影響兩人的交情。