▲台灣特有種植物「豔紅鹿子百合」近年來瀕臨滅絕，不過在新北市平溪區的紫東社區卻成功復育出。（圖／新北市農業局提供）
▲台灣特有種植物「豔紅鹿子百合」近年來瀕臨滅絕，不過在新北市平溪區的紫東社區卻成功復育出。（圖／新北市農業局提供）

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台灣特有種植物「豔紅鹿子百合」近年來瀕臨滅絕，不過新北市平溪區的紫東社區致力於復育該花，目前已成功種出上千株，甚至帶領新北市各社區，目前全市已有近6500株豔紅鹿子百合。紫東社區發展協會今（17）日舉辦復育成果展，希望透過宣導，讓這當地人稱「天使的翅膀」在台灣遍地開花。

▲每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放的時節，碩大豔麗的花朵綻放於枝條間，當地人稱為「峭壁的精靈」或「天使的翅膀」。（圖／新北市農業局提供）

紫東社區潘水柳理事長表示，豔紅鹿子百合是平溪的珍寶，社區已復育多年，目前單株最多花苞超過十幾朵以上，「花開如天使般俏麗，伴隨鹿紋斑點在風中搖曳，花姿迷人。」此次成果展使用竹編、草編、茅編大型框架，搭配最雅緻的豔紅鹿子百合，邀民眾一起賞花。

▲東社區發展協會今（17）舉辦復育成果展，讓這當地人稱「天使的翅膀」在台灣遍地開花。（圖／新北市農業局提供）

農業局表示，每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放的時節，碩大豔麗的花朵綻放於枝條間，當地人稱為「峭壁的精靈」或「天使的翅膀」；花朵盛開時鮮紅奪目，後轉為淡紫而凋謝，結成果實。

農業局長李玟表示，自105年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、106年打造「嶺腳豔百之路」，107年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動，今年來到紫東社區分享豔紅鹿子百合復育成果展，至今已將近6500株的豔紅鹿子百合種植於新北各地，所以也規劃在開花結果後繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。

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