青埔敎育基金會「2019飛上雲霄 未來之星暑期公益夏令營」今（17）日在土庫國中體育館舉行四區錦標賽，小選手們在場上展現在夏令營學會新技巧，自信秀球技，SBL球星關達祐與教練羅金龍對小朋友表現讚譽有加，也肯定基金會願意投入資源讓籃球運動向下紮根。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，錦標賽是為了鼓勵孩子們勇於表現自己，這次籃球營看見了小朋友對於籃球的熱情，更看見籃球明星吳松蔚、灌籃大賽二連霸的SBL球星張羽霖、關達祐、知名籃球教練謝玉娟、教練羅金龍對籃球運動發展投注的心力，都讓她非常感動，也很感謝雲林縣體育會籃球委員會的全力支持，在教練和人手上都提供很大的幫忙。

錦標賽由青埔教育基金會執行長張鎔麒及SBL知名球星關達祐主持開球，並在現場為小選手們加油打氣，關達佑本人也是雲林子弟，對於回到家鄉來參與籃球營活動覺得非常感動，基金會願意投入資源，讓籃球運動紮根，讓小朋友能夠擁有美好的籃球記憶。

張嘉郡表示，青埔教育基金會首次舉辦籃球訓練營，提供喜愛籃球運動的年輕學子一個機會，由淺入深提升小朋友運球、傳球、投籃與防守等技巧，課程內容讓小朋友能夠融會貫通，愛上打籃球，迴響不錯，基金會未來將會努力籌辦更優質的營隊，提供青少年築夢、圓夢的機會。

「飛上雲霄，未來之星」籃球錦標賽最終由飛沙國小隊伍奪冠，最佳球員則是飛沙國小4號球員黃子鴻，學員們都感動萬分。在比賽過程中，小朋友也表現出優異的運動家精神，盡情揮灑熱情與汗水，獲得在場球星及家長們的熱烈掌聲。