高雄市長韓國瑜近來備受輿論抨擊，他的太太李佳芬昨(16)日便為他抱不平，要批評者有證據就拿出來，不要只會放話，今(17)日她受訪時，再為韓辯護，「我覺得大家有證據拿出，如果沒有就(放話)，對社會來說是汙染跟干擾。」

李佳芬下午出席出席永康國際商圈座談會，但表定1點40分左右就會抵達的她，直到2點20分才出現，一下車媒體問她是不是行程耽擱了，李表示「是為了拜訪一個朋友。」媒體追問是否為國民黨內的朋友，李說「不是，是一些民間支持者。」

而近來韓國瑜飽受批評，記者問李佳芬是否心疼韓，李說「大家就是互相鼓勵，我還是希望，台灣政治能明亮點，國家有希望、下一代正向看事情，大人要以身作則，選舉難免很多人對他批評，呼籲大家就事論事，最近有些話有點離譜，講得比吳子嘉那個時候還離譜，沒發生就是沒有，我覺得大家有證據拿出，如果沒有，對社會來說是汙染跟干擾。」

此外，韓國瑜被媒體人爆料，公文都是副市長批的，韓指出他一天要批10份公文，反遭行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰酸，指他們一天批的公文都比人還高，李佳芬強調，韓國瑜的風格，比較喜歡分層負責，「既然文官體制科層，要看首長願不願意放權，分層負責大家有默契，一個首長不該批所有公文，不可能一個任用，基層的事情要到行政首長，就像電視公司大老闆，所有記者、基層都要上報，不可能，要相信你下面的人能力、分層負責，上到首長的事情一定非常重要，事事事必躬親，底下聽命看你臉色這不好，每個首長都有他的風格。」

今日除了李佳芬在台北，稍早韓國瑜也確定會出席國政顧問團公布的行程，地點就在北市市長官邸，有媒體問李佳芬，今日高雄依然暴雨，是否擔心韓北上會遭批評，李說「我覺得他自己會斟酌，如果是一級警戒他會留在高雄，大家想盡辦法困住他、讓他不能動，一定的，高雄真的有災害是南部縣市都有，行政院要想辦法。」

媒體想追問何謂「困住韓國瑜？」李佳芬僅回答謝謝，便上樓出席座談會。