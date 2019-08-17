曾在 2001 年起陸續犯下綁架勒贖前台中市副議長張宏年、嘉義富商等案，被列為台灣頭號槍擊要犯的薛球，2006 年 6 月被判處無期徒刑，在台南監獄服刑 13 年後的他，傳出今（17）日上午 7 時 50 分左右病逝於台南市立醫院，享年 53 歲。

綜合媒體報導，惡名昭彰的薛球早在 1995 年就曾犯下強盜罪，被判刑 10 年，並在 2000 年獲假釋出獄。隔年他再度犯下新竹財務中心 225 萬元強盜案，以及中壢大崙農會 447 萬元強盜案等多起重大強盜案。到了 2001 年間，薛球夥同陳益華、許武祥、林再生等 5 人綁架時任台中市議會副議長張宏年，勒贖 3 億元，震驚全台。

到了 2003 年 3 月，薛球與陳益華再度夥同其他 3 人持槍綁架嘉義富商沈茂林的兒子等 4 人，一共勒贖 6000 萬元，最後得款 480 萬元，加上洗劫沈宅所搶走的財物，一行人潛逃中國大陸，直到 2004 年 7 月 2 人先後在大陸落網，同年被遣返回台灣。

薛球於 2005 年入監後，2006 年 7 月轉入台南監獄，同年最高法院依擄人勒贖等罪嫌，判處其無期徒刑、褫奪公權終身。在台南監獄服刑 13 年後的他，傳出今天上午 7 時 50 分左右病逝於台南市立醫院，享年 53 歲。（編輯：王錫謙）