國家機器監視韓國瑜？　蔡英文：國家機器很忙不會做這種事
▲總統蔡英文前往台中工業區參觀全球最大的水上摩托車螺旋槳製造廠「般若科技公司」。 (圖／柳榮俊翻攝2019.8.17)

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總統蔡英文今(17)日在立委張廖萬堅的陪同，前往台中工業區參觀「般若科技公司」，對於媒體詢問國家機器是否啟動，監視韓國瑜時，她說，昨天沒有聽行政院長講過嗎？我們國家機器很忙，不會做這種事情的。

蔡英文表示，「般若科技公司」是具有代表性的臺灣企業，主要是做水上摩托車跟快艇的螺旋槳，在國際上很受歡迎，對勞工的照顧跟福利也都非常的好。

蔡英文提到，這段時間以來，不論是在地的企業、臺商回流或是外商，都持續加碼投資臺灣。經濟部也提出了投資臺灣的三大方案，不論從賦稅面提供服務，或找尋土地、廠房或其他方面的協助，都由經濟部「投資臺灣事務所」來提供全套服務；近來我們也看到很好的成效，希望臺灣經濟持續穩定成長之餘，也可以多照顧我們的勞工。

對於最近幾次民調都贏過韓國瑜，甚至還贏過10多個百分點，蔡英文表示，每一個民調有它做的時間點跟背後一定的思考，這些民調就參考用。現在民進黨是執政者，最重要的工作是把國政做好、經濟做好、人民照顧好、國防做好。

傳出韓國瑜的副手可能是前台積電董事長張忠謀，民進黨的副手呢？蔡英文表示，民進黨是團結的，對於2020總統大選有信心，會在適當的時間點提出最佳的組合，而副手會在適當時間提出最佳組合。

媒體詢問國家機器是否啟動，為何韓國瑜在國外度假照片都會有人拍照外流？蔡英文說，我們國家機器很忙，不會做這種事情的。

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