總統蔡英文今(17)日在立委張廖萬堅的陪同，前往台中工業區參觀「般若科技公司」，對於媒體詢問國家機器是否啟動，監視韓國瑜時，她說，昨天沒有聽行政院長講過嗎？我們國家機器很忙，不會做這種事情的。

蔡英文表示，「般若科技公司」是具有代表性的臺灣企業，主要是做水上摩托車跟快艇的螺旋槳，在國際上很受歡迎，對勞工的照顧跟福利也都非常的好。

蔡英文提到，這段時間以來，不論是在地的企業、臺商回流或是外商，都持續加碼投資臺灣。經濟部也提出了投資臺灣的三大方案，不論從賦稅面提供服務，或找尋土地、廠房或其他方面的協助，都由經濟部「投資臺灣事務所」來提供全套服務；近來我們也看到很好的成效，希望臺灣經濟持續穩定成長之餘，也可以多照顧我們的勞工。

對於最近幾次民調都贏過韓國瑜，甚至還贏過10多個百分點，蔡英文表示，每一個民調有它做的時間點跟背後一定的思考，這些民調就參考用。現在民進黨是執政者，最重要的工作是把國政做好、經濟做好、人民照顧好、國防做好。

傳出韓國瑜的副手可能是前台積電董事長張忠謀，民進黨的副手呢？蔡英文表示，民進黨是團結的，對於2020總統大選有信心，會在適當的時間點提出最佳的組合，而副手會在適當時間提出最佳組合。

媒體詢問國家機器是否啟動，為何韓國瑜在國外度假照片都會有人拍照外流？蔡英文說，我們國家機器很忙，不會做這種事情的。