和美鎮黃姓民眾餵食流浪狗越養越多，民眾怕爆發傳染疾病或者受傷事件，彰化縣動物防疫所派員強制捕捉，剛產下7隻幼犬的母犬也被帶走，徒留幼犬嗷嗷待哺，留下的幼犬其中2隻已死亡，1隻不知去向，動防所人員今（17）日把母犬載回和幼犬團聚之後，所留下的4隻幼犬和母犬一併送到所容所安置。

人道立場！和美鎮嘉佃路獨居貨櫃屋的低收入戶黃姓老翁飼養多隻流浪犬，但這群流浪犬常在路上遊蕩，有民眾認為已造成用路人危害，防疫所出動餵食，並和住院老伯伯溝通，16日老伯伯出院，動物防疫所立即動員捕捉。

縣議員賴清美今（17）日前往關心(85歲)黃姓老翁時，在鐵皮貨櫃屋內發現7隻才剛出生5天的幼犬，其中2隻已疑因無奶可喝而餓死，另5隻則奄奄一息的哀號著，眼睛都還未張開，狀況相當不妙;黃姓老翁失落地坐在河邊，他告訴賴清美，飼養好幾代的狗群，與狗狗們有很深厚的感情，狗狗被抓走，他感到相當難過。

黃姓老翁說，由於這些沒有被帶走的幼犬出生孩不到10天，根本還沒斷奶，根本無法自己進食一定會餓死的，賴清美極為緊張的和彰化縣動物防疫所長董孟治聯繫，獲得動防所同意迅速把母狗載回，由母狗繼續哺育幼犬之後，連同母犬及四隻幼犬一併送至收容所安置。

董孟治說，幼犬的斷奶期約1個月，至於不知下落的1隻幼犬會利用晚上「聽音辨位」，在把落單的幼犬也送至流浪狗中途之家進行後續安置工作。

彰化縣動物防疫所呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。如飼養寵物之飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上之責任。