國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團17日公布百人名單，顧問團總召集人張善政在記者會上直接點名蔡英文總統，「請妳到關公廟、媽祖廟前發誓，有沒有用國家機器打壓韓國瑜！我就公布另外一百人的名單」。

張善政表示，今天國政顧問團公布一百人名單，其實還有另外一百人沒公布，他們因為職務關係，不便具名。張話鋒一轉，直接點名蔡英文總統，指蔡總統老是說，沒有用國家機器監控韓國瑜，張善政厲聲表示，「我請她摸良心，你有沒有用國家機器打壓韓國瑜？或是將來另外一百人名單公布後，是否馬上納入監聽範圍？蔡英文總統，請到媽祖廟、關公廟神像面前，發誓說不會做這些事情。如果不會，我們另外一百人的名單可以再公布，因為有人家裡做生意，擔心被查水表，不想被公布」。

張善政說，這一百人當中，有很多是我過去內閣的好朋友。有人會說，怎麼都是「老藍男」？都是「馬政府成員」？錯了！在場的成員只是兩百多人中的十幾人，其實是老、中、青都有，團隊是經驗傳承、提攜後進的。張善政強調，這不是「馬政府又回來了」，而是當時民調高的「張善政內閣」回來，他們都是民調支持度最高的「張閣員」，不是馬政府。

張善政表示，未來國政顧問團會下鄉走透透，接地氣、聽民意，每周推出兩到三項政策牛肉。他也提到，如果還有人願意加入國政顧問團，請到臉書聯繫，歡迎加入團隊。

