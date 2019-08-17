高雄市長韓國瑜17日到台北出席國政顧問團百人名單公布記者會，他在致詞時譴責蔡英文總統執政是「人民危險、台灣貧窮」，對於副手的傳聞，包括「已徵詢張忠謀」的耳語，韓國瑜表示「副手傳聞完全是不確實的」，他強調今天不談將來職務的事情，請大家正確看待顧問團，絕不是「封官授爵」。

韓國瑜在致詞時表示，今天公布的一百人名單，只是第一階段，另外還有一百人，但因為他們職務在身，不便掛名。韓國瑜話鋒一轉，直指回首三年半以來，他訴求「台灣安全、人民有錢」，但蔡英文總統執政後，只有八個字可以描述，就是「人民危險、台灣貧窮」。除兩岸關係緊繃危險，蔡政府交出的是一張不及格的成績單，現在社會各階層四處隱藏衝突性，每個行業都在憂慮台灣的未來，蔡英文已經無法說服台灣人民繼續相信她，因此他希望社會各界以後不要口水戰，應該回到公共政策面。

媒體詢問副手人選，是不是外傳的張忠謀？韓國瑜說，國人都很欣賞和感佩張忠謀賢伉儷，張忠謀是成功的國際企業家，也是科技專家，又是台積電的創辦人，夫人也熱心公益，對有益社會的事都一馬當先，社會都有很好的風評。但他到目前為止，沒有任何接觸，「目前副手傳聞，完全是不確實的」。

媒體追問「未來副手人選會從國政顧問團200人中挑選嗎」？韓國瑜說，大家如果用「封官授爵」的角度來看，似乎把顧問團看得太狹隘了，「絕對不是！今天是為了大愛，不是為了小愛，今天絕不會談將來職務的事情，這才是社會正確看待顧問團的方式」。

