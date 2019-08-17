「2019澎湖國際海灣燈光節」今（17）日晚間在澎湖觀音亭園區揭開序幕，現場擠進了1萬多人欣賞高科技的燈光秀，園區內萬頭攢動，盛況不遜於澎湖海上花火節，交通部觀光局長周永暉表示，希望能夠打造除了花火節之外的第二支觀光品牌，讓大家能在秋冬兩季暢遊菊島。

澎湖國際海灣燈光節的4大主題分別為「光耀菊島」、「鯨動海灣」、「隱匿之海」、「福耀龍宮門」，展演以「龍宮」為核心，串成一個個奇幻精彩的海洋故事，從龍王守護菊島開始，穿越龍宮、召喚鯨魚，最後欣賞海底的奇幻仙境，各階段融入創意美學及現代科技，燈光隨著音樂一同律動、變化，帶給遊客眼睛為之一亮的視覺饗宴。

力促澎湖秋冬觀光系列活動的立委楊曜、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、澎管處長許宗民等貴賓都到場與遊客一起欣賞絢爛的聲光秀，在仲夏夜星空下，享受視覺、聽覺的感官震撼，尤其是入口處的「福耀龍宮門」、15米高主燈「鯨動海灣」等，皆吸睛力十足。

在長達3個月活動期間，主辦單位將串聯澎湖的各項觀光行銷與賽會活動，包括「澎湖海洋派對嘉年華」、「澎湖吉貝沙灘嘉年華」、「湖西小鎮體驗活動」、「滬外教學─吉貝石滬環境教育」、「2019國際風浪板系列賽」、「2019菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，讓澎湖「秋瘋季」成為繼國際花火節之後的菊島品牌。