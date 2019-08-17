「趙傳-老男孩 ROSE IN THE ROCK 30週年演唱會」於今（17）日在台北小巨蛋登場，一開場趙傳身著有著銀色金屬卯釘流蘇裝飾的黑色皮衣勁裝，搭配紅花襯衫登場。

演唱會以趙傳的代表曲〈我很醜可是我很溫柔〉揭開序幕，緊接著他演唱〈我終於失去了你〉、〈 請不要在別人的肩上哭泣〉，見到近滿場的觀眾到場支持，趙傳感謝說道：「謝謝大家讓我知道我們沒有失去你們」也開玩笑說：「三十年了我都沒變！如果變的太帥就不能唱〈我很醜可是我很溫柔〉了。」也透露，等了30年，終於以個人的名義站上小巨蛋，謝謝歌迷一直以來的支持、鼓勵。

演唱會嘉賓則是由丁噹擔任，趙傳在丁噹登台前，開玩笑道：「今晚公鳥跟母鳥終於在台上會合了，大家很幸運見證到歌壇創舉。」隨後丁噹才現身，兩人一起合唱歌曲〈我是一隻小小鳥〉，合唱完後，丁噹用略帶哽咽的聲音說：「平時唱這首歌很感動，今天特別不一樣。」她表示，以前她背著箱子去駐唱，從來沒想過20年後可以跟趙傳一起合唱，「〈我是一隻小小鳥〉，在我最低潮的時候，可以讓我不要怕。」

丁噹之前在犀利趴10的舞台上，意外跌落舞台，所幸並無大礙，對此消息，趙傳表示有耳聞，「所以我剛去接你時，非常小心。」趙傳透露，對丁噹的歌聲非常讚賞，「你是我唯一認可的新一代〈小小鳥〉主唱。」