日本 28 歲星二代坂口杏里過去因沉迷牛郎店，不僅敗光了母親所留下的龐大遺產，還欠了許多債，最後只好下海當 AV 女優，陪酒、賣淫，景況十分淒慘；日前她在 IG 上 PO 出近照，憔悴的模樣更是讓網友嚇壞，紛紛表示：「妳…還好嗎？」、「看起來好像女鬼！」

綜合媒體報導，日本資深女星坂口良子在 2013 年因病過世，留下當時 25 歲的獨生女坂口杏里；而坂口杏里則選擇繼承母親衣缽、踏入演藝圈，豈料發展卻不順遂，最後她因沈迷於牛郎店，終於將母親所留下的大筆遺產花光，還負債累累。為了償還債務，坂口杏里只好下海拍 AV，陪酒、賣淫賺錢。

雖然以「星二代」之姿拍攝 AV 噱頭十足，但坂口杏里的出道作卻爆出劣評，看過的人紛紛痛批她膚色不均勻、下體毛沒刮乾淨、身材宛如發育不良的小孩子等等，紛紛狠批：「看完根本毫無『性』趣！」、「根本在侮辱 AV 女優」、「AV 界的恥辱！」

雖然遭受滿滿的負評，但坂口杏里並不願放棄，日前她宣告將重返演藝圈，並在 IG 上 PO 出自己的近照高喊將「努力重新做人！」不過照片上的她看起來卻略顯憔悴，可能是自拍角度的問題，讓她不只眼睛下方出現明顯的黑眼圈，臉色看起來也十分慘白、毫無血色，讓許多網友看了後紛紛留言表示：「好恐怖…」、「妳…還好嗎？」、「看起來好像女鬼！」但也有不少粉絲留言為她打氣，希望她接下來能重新振作，在演藝圈好好發展。（編輯：王錫謙）