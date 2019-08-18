東海扶輪社響應消除C肝行動 免費C肝篩檢守護員工健康

國際扶輪3462地區響應世界衛生組織2025年消除C肝計畫，推動「C肝OUT,健康UP UP UP」全面篩檢活動，有上百位會員企業主響應。其中，東海扶輪社長王得源打頭陣，免費提供員工健康檢查，並將C肝篩檢列入項目，守護員工健康。

衛生福利部表示，台灣創世界之先，早已為新生兒注射B肝疫苗，然而C型肝炎尚未發展出有效的疫苗，但有效治療也是阻斷感染源、預防肝炎傳播的有效方法，衛福部希望鼓勵所有C肝病人接受治療，在2025年達到世界衛生組織(WHO)消除C肝目標。

國際扶輪3462地區總監黃進霖表示，台灣約有40萬名慢性Ｃ肝病人，但根據調查，高達九成的民眾認為肝病造成的主因是起於熬夜、生活作息不正常造成，對於肝炎病毒的感染途徑也一知半解。

事實上，Ｃ型肝炎傳染途徑是經由輸血感染，只要有血液的接觸都有被感染風險，所以只要打針、刺青、針灸或穿耳洞的器械消毒不完全，或是共用牙刷、刮鬍刀、接觸到被污染的血液，都有可能感染到Ｃ肝。

黃進霖總監表示，預防勝於治療，希望藉由啟動「愛肝CEO、扶輪當先鋒」運動，讓民眾正確認識C肝傳染途徑，一起重視肝臟健康維護，讓「C肝OUT,健康UP UP UP」，預防肝炎上身危害健康。

東海扶輪社率先響應愛肝防護，社長自掏腰包，免費提供所經營的秀有實業員工健康檢查，並將C肝篩檢列入檢查項目，以照顧員工健康的實際行動，營造「愛肝健康職場」，希望提醒更多企業一起重視勞工的健康。