熱愛台灣文化的美國YouTuber「Hailey莫彩曦」，時常與周遭朋友與家人分享，她與老公Adam所喜歡的台灣人事物。近日她與老公Adam在美國亞洲超市，特地購買五種曾在台灣品嘗過的飲料，要給Adam五位可愛的姪子們嘗鮮，萌孩們的真實反應不僅讓彩曦本人笑到流眼淚，網友們也是直讚「超好笑」、「好可愛」！

影片中一開始彩曦與Adam表示，美國小孩的飲食可以說是「無甜不歡」，在餐後通常都會再吃甜點。這次他們買來：「蘋果西打、養樂多、西米露、冬瓜茶、無糖豆漿」等五種台灣飲料，讓Adam的姪子姪女們品嘗。

台灣人記憶中甜甜酸酸的養樂多味道，沒想到對於部分美國小孩來說卻是不大喜歡的；西米露、無糖豆漿則是都讓萌孩們喝了「快崩潰」，紛紛要用水漱口，洗掉嘴裡的味道。

在試喝罐裝的冬瓜茶時，Adam對小孩們先下好預防針：

「我第一次去台灣嘗試冬瓜茶的時候，我沒辦法把它喝完，覺得非常噁心，但是當我快要返鄉的時候，我怎麼喝都不夠，變得很愛喝、覺得非常好喝。」

不過「預防針」似乎對某些小孩來說沒什麼用，其中姪子Jordan對冬瓜茶接受度比較高，也認為冬瓜茶喝入嘴中後的回甘的味道不錯。

蘋果西打則是讓五位小朋友都齊讚「超級好喝」、「驚為天人」，甚至是用「天堂的味道」來盛讚蘋果西打，並妙喻成像是「蘋果味的棒棒糖」、「像有氣泡的蘋果汁」等。

彩曦與Adam一家人的生活Vlog影片，小朋友可愛又真摯的反應，深受許多網友喜歡，迄今影片已累積超過七十萬次的點閱。

許多網友紛紛留言：「小孩的表現完全自然不做作」、「連在台灣的人都不一定喜歡無糖豆漿了」、「”無甜不歡”這中文實力好高」、「哈哈，我台灣人我也不太喜歡西米露」、「西米露和冬瓜茶罐裝飲料我也覺得不好喝～還是現煮有調過的好喝」。（影音編輯：謝美伶）