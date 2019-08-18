情侶約會出門在外一定會有必要的開銷，而這些開銷到底該由誰付錢的問題，一直以來時常爭吵不休，因此就有了「 AA 制」（各付各的或一人一半）的方法。但近日有網友在網路上發出一篇他和女友「 AA 制」的文章，不過他的「 AA 」方法被女網友們推爆，大喊「這種老公 100 分」。

這位網友在臉書社團《爆廢公社》中 PO 出一篇文章表示，「我跟女友總是 AA 制，也有和另一半 AA 制的朋友嗎？麻煩讓我知道我不孤單」，並附上一張他們今天消費的帳單，從照片中可以看到，消費金額是總共 1010 元，只見其中一隻手拿著 1000 元新台幣，另一隻手拿著 10 元硬幣。原 PO 更在文中表示「 AA 是我付前面兩位數，她付剩下的兩位數」，這個畫面讓眾多女網友羨慕到不行，紛紛表示「好老公」、「我這招要學起來」、「很可以」、「很A」、「可以嫁了」。

這篇貼文 PO 出後不到一天便超過 1 萬人按讚，但也有不少男網友分享自身經驗表示「我們出門吃飯，都是老婆買單的。結婚後，已經有 10 年沒看到過千元大鈔的大叔路過」、「全部薪水給老婆了，有 AA 制這回事？」、「很可以」、「 我好想要有個 AA 制女友」、「人家 4 女森」、「我們都互相欸，有時候吃便宜的她出，貴的我出，但每次幾乎都吃貴的」、「老婆負責出嘴巴，我負責出錢」。（編輯：王柏文）