網路購物十分便利，僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家，但透過網購收到的實品，與網站上照片落差極大的情況也層出不窮。近日，一名女網友在臉書貼文，分享一款網購的芋泥起司蛋糕，豈料開箱驚見這種模樣，讓她當場看傻了眼，網友們也不禁直呼「竿那賽（好像屎）！」

原 PO 在臉書貼文表示「我要介紹大家一個非常給人驚喜的商品」，她在網路上訂購一款芋泥起司蛋糕，收到貨卻和網路照片落差甚遠。照片中可見，網路上的蛋糕示意圖，芋泥擠成美麗的同心圓造型，上方還插有捲心酥和巧克力豆，以及綠色粉末點綴，實品卻僅有歪七扭八的「芋泥條」。

原 PO 氣炸直呼「 Excuse me ？沒有捲心酥 I am fine，OK！ 但這一圈半圈亂七八糟圈的是殺毀？」她的同事將這張芋泥起司蛋糕實品的照片轉貼至 PTT ，笑稱「請問這是什麼來自地獄的大腸？」表示自己不吃芋泥，好奇詢問「喜歡芋泥的朋友們可以接受嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「喜歡芋泥的看到也不喜歡了」、「真的有像大腸」、「竿那賽（好像屎）」、「狗拉出來的都比較好看」、「越看越生動」、「這蛋糕，哈哈哈隔著螢幕有味道了」、「芋泥大腸圈？」「照片很醜，可是感覺用料不小氣啊」。

據悉，原 PO 事後向業者反映，得到業者回覆「每批芋頭水分皆不一樣，打出來的含水量也有差異」，商品頁面也有備註，商品不包含配料及擺盤裝飾物，以商品規格為主。（編輯：賴詠璿）