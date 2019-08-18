▲一瓶 10 元的鋁箔包飲料，輕巧方便便宜，是許多民眾選購飲料時最常考慮購買的選項。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲一瓶 10 元的鋁箔包飲料，輕巧方便便宜，是許多民眾選購飲料時最常考慮購買的選項。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

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一瓶 10 元的鋁箔包飲料，輕巧方便便宜，是許多民眾選購飲料時最常考慮購買的選項。但近日卻有網友爆料，他朋友購買了某牌的鋁箔包飲料，吸兩口就吸不上來，沒想到竟然從飲料口拉出疑似水蛭的「黑色條狀物」，駭人模樣嚇瘋眾多網友，引發網友熱議。


▲他朋友購買了某牌的鋁箔包飲料，吸兩口就吸不上來，沒想到竟然從飲料口拉出疑似水蛭的「黑色條狀物」，駭人模樣嚇瘋眾多網友，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

這位網友在臉書社團《爆料公社二社》PO 出一篇文章表示「兒時回憶的飲品，保存期限內正常使用，該公司品管是否出現問題？售後服務是否需要再加強？感覺之後喝鋁箔包飲品，需要倒出了確定外觀正常再喝，太恐怖了！」與此同時更附上照片和對話紀錄表示，原 PO 朋友買了這款飲料的綠茶，誰知竟喝了兩口後就「吸不起來」，傳訊息給飲料公司希望處理，沒想到飲料公司的外務人員到場後，態度竟還非常「吊兒啷噹」想把飲料收走，這樣的態度讓原 PO 朋友大呼「我不要賠償，我只要真相」。



▲原 PO 朋友傳訊息給飲料公司希望處理，沒想到飲料公司的外務人員到場後，態度竟還非常「吊兒啷噹」想把飲料收走。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲原 PO 朋友傳訊息給飲料公司希望處理，沒想到飲料公司的外務人員到場後，態度竟還非常「吊兒啷噹」想把飲料收走。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

▲原 PO 朋友大呼「我不要賠償，我只要真相」。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

大量網友看完噁心的照片之後紛紛留言表示「太噁了」、「 哎呀！猛毒你怎麼跑進去了」、「普渡才買了一箱」、「胎哥綠茶」、「看完對鋁箔包有陰影了」、「好想吐」、「一整坨黑黑滑滑的快吐了」、「要喝鋁箔包時要檢查一下外表只要有潮濕，破損都建議丟掉不要喝」、「好可怕，我已經很久沒喝這種看不到內容物的飲料，我都買保特瓶的」。（編輯：王柏文）

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