隨著社會變遷，早期人們的生活方式，與現在難免有些落差，部分長輩從小過慣節儉生活，即使家中經濟狀況並不差，也難以改變節省的習慣。近日，一名女網友在 PTT 表示，家中長輩習慣用水瓢裝水沖馬桶，此舉卻讓廁所產生異味，貼文意外引發許多網友共鳴，崩潰直呼「我家也是！」

原 PO 指出，家中馬桶是深紫色的，不仔細看的話，不會發現有淡淡的尿液顏色，並表示「家中長輩很喜歡洗手水下面接水桶，再用水瓢裝水倒在馬桶，以為這樣就沖乾淨了，有 1、2 次超臭，超明顯的，他們都不承認，說自己有好好沖水，即使我大發飆也沒有用」。

原 PO 接著說「剛剛屎在滾，好不容易衝到廁所，拉屎水濺到屁股，才突然想起，剛剛沒有檢查馬桶的水，沒有確認馬桶是不是乾淨的，唉！真的很想等一下出去再大飆罵長輩，又要被說不孝」，火大表示「再這樣，我要裝一小杯尿，放在他們睡覺的地方讓他們聞聞看」。文末則稱，住在家中十分痛苦，若搬出去住還是要給家用費，再加上租金實在負擔不起，直言「我家廁所比公廁還髒，心情超負面」，為此感到十分無奈。

貼文一出，意外釣出許多網友心有戚戚焉表示「你不孤單 QQ 」、「我以為是我發的文」、「我家也是，你家至少還是接洗手水，我家什麼洗肉的水也接，光是一桶髒水放在那就臭得要死了，再把髒水沖馬桶簡直臭上加臭」、「天啊！跟你握個手，而且家人還是從洗臉台用水瓢舀到馬桶，每天都叩叩叩叩吵死了」、「朋友的前男友也是，還理直氣壯地說，洗手後把手上的水灑進去就好了」；其他網友紛紛回應「長輩很多沒觀念，不知道省那點沒意義」、「以後每次上廁所前都先沖」、「水費真的沒多少，衛生很重要」。（編輯：賴詠璿）