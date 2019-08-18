▲警方為了防止毒品危害社會大眾，經常都會帶著緝毒犬出入一些「深色場所」，藉此發現毒品的藏匿之處。（圖／翻攝自警方和《 Thailand Police Story 》）
▲警方為了防止毒品危害社會大眾，經常都會帶著緝毒犬出入一些「深色場所」，藉此發現毒品的藏匿之處。（圖／翻攝自警方和《 Thailand Police Story 》）

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吸食毒品不但非常花錢，更有害身心健康，警方為了防止毒品危害社會大眾，經常都會帶著緝毒犬出入一些「深色場所」，藉此發現毒品的藏匿之處。而近日在臉書上有一張相片瘋傳，在泰國曼谷一名警察正帶著一隻警犬在夜店臨檢，這隻緝毒犬非常認真的想搜查出毒品的下落，沒想到卻一頭鑽入前方的女子裙底，這讓網友看了紛紛笑彎了腰。

▲吸食毒品不但非常花錢，更有害身心健康。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲吸食毒品不但非常花錢，更有害身心健康。（示意圖／取自 Pixabay ）

在臉書粉絲專頁《 Thailand Police Story 》上 PO 出了一張相片表示「你為什麼要這樣做？寶貝」，根據外媒報導，當時警察正在搜查夜店，確認是否有人販賣毒品，並要求所有人排隊接受警犬檢查，並核對身分資料，但從相片中可以看到，一位身穿黃色連身短裙的女子正給警方盤查身分時，竟然有一隻緝毒犬鑽入那名短裙妹的「裙底」，甚至那名短裙妹也大腿開開，毫無反應的讓狗狗在她裙內「搜查」。

▲有一隻緝毒犬鑽入那名短裙妹的「裙底」，甚至那名短裙妹也大腿開開，毫無反應的讓狗狗在她裙內「搜查」。（圖／翻攝自《 Thailand Police Story 》）

這張尷尬的相片一爆出來之後，大量網友紛紛留言「這隻色狗」、「牠有權懷疑，姐姐在值班時有沒有吸毒」、「回去不要忘記幫狗狗洗嘴」、「我忽然想當緝毒犬，我願意接受這種訓練」、「檢查毒品就是這樣」、「狗狗表示：我其實正在放鬆」、「我還沒有找到炸彈，但我找到鹹魚」、「姐姐說嗯沒關係」。（編輯：王柏文）

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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※ 生命線專線：1995

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