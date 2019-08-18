一名僅30餘歲電腦工程師，每天在辦公室一坐就是一整天，不僅沒有定期運動，回家後宵夜都是炸雞啤酒，讓他體重破百，BMI高達32，年紀輕輕就加入「三高」俱樂部，近期他發現晨間勃起的次數銳減、加上與女友行房時，下面軟弱不給力，這才驚覺不對勁，主動就醫後才知道原來是三高導致勃起功能障礙。

收治該患者高雄鳳山區泌尿科開業醫師李嘉文指出，勃起功能障礙約有六成至七成是因為三高，也就是高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病所導致的血管硬化因素引起，不僅關係身體健康、也會影響閨房樂趣。

李嘉文表示，通常問診後會讓初診患者做抽血檢查，測血脂、血壓、血糖、睪固酮等項目，而工程師檢查報告中，總膽固醇達270mg/dL，超出建議標準值100mg/dL。

李嘉文說，當血脂過高會導致血管不健康，堵塞就會從小血管開始發生，而陰莖血管直徑僅約1至2毫米，相比於心臟血管和腦血管更為細小，陰莖血管若發生阻塞，接下來就容易造成勃起功能異常，因此「當務之急就是改善不良習慣，配合用藥才能恢復雄風。」

李嘉文強調，勃起功能障礙只是警訊，三高與心血管疾病才是主要症頭，要想維持良好房事品質，治標就要治本，致病源頭不外乎是生活作息與飲食、運動習慣，建議民眾少吃加工食品、糕餅與含糖飲料，以免三高、勃起功能障礙找上門。