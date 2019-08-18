曾演出神劇《來自星星的你》的韓國男星安宰賢（32歲），因與具惠善（34歲）合作韓劇《吸血鬼醫生》假戲真做，更閃電於2016年5月註冊結婚，結婚3年來相當恩愛，尤其安宰賢更以「寵妻狂」著稱，沒想到具惠善今（18）晨卻突然在IG發文，透露丈夫單方面想離婚，令粉絲大為震驚。

這也讓不少網友聯想到「雙宋」婚變，當初二人看似相當恩愛，但結婚不到兩年，宋仲基便單方面向宋慧喬提出離婚，震驚所有人，如今看到具惠善和安宰賢要離婚的經過，感覺實在好相似。

這也令人想到，前年初這對夫妻檔合演真人實境節目《新婚日記》，當時安宰賢還在節目中透露，是因為自己太愛具惠善，才決定趕快結婚。而具惠善前年3月確診患上嚴重過敏性消化功能障礙，必須入院接受治療，更被逼中途辭演韓劇《你太過分了》時，安宰賢還一直陪伴她抗病，出席活動更不時提到老婆近況，相當恩愛，如今爆出離婚，安宰賢則是死不肯跟具惠善見面，態度天差地遠。

偏偏具惠善昨日宣傳自己寫的愛情小說《眼淚是心形模樣》時，還口口聲聲表示自己深愛安宰賢。她接受韓媒訪問提到，小說記載了她的戀愛經歷，當被問到書中提到舊愛，老公安宰賢有甚麼反應時？具惠善只淡淡說：「他好冷靜，婚後老婆寫戀愛小說而相當平靜的老公，真的很少見啊！」

接著，具惠善被問到與丈夫結婚的原因，她這麼說：「我無法跟他分開，所以跟他結婚，我覺得跟他分開的話，我可能會死！我對離別感到害怕和畏懼。」至於被問到哪一方比較愛對方時，具惠善更表示自己愛丈夫比較多，還強調最近覺得只有自己在愛對方。幾句話聽得粉絲好心酸。

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