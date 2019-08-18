說到馬來西亞料理，可不只有肉骨茶跟咖椰吐司，飯店業者找來知名吉隆坡料理團隊，以充滿南洋風的酸辣口感，帶來近 40 道以「消暑系」餐點，像是仁當牛肉、馬來炒麵、蕃茄羊肉飯、馬來綠豆糕等，都是台灣較少見的南洋美食，全部讓民眾無限品嘗；另家飯店業者則找來蟬聯 3 年關島 BBQ 封街派對比賽冠軍主廚來台，不用大老遠飛出國，就能品味道地料理及感受熱帶歡愉氛圍。

台北君悅酒店凱菲屋即日起至 9 月 1 日推出「馬來西亞靚麗食尚」主題饗宴，由吉隆坡君悅酒店料理團隊，帶來一系列道地的馬來西亞料理，共有涼菜、湯品、肉食、主食、海鮮與甜點 6 大類別，透過涼拌、油炸、燉煮、火烤等不同烹調方式，配合薑黃、椰奶、香茅、辣椒或參巴醬等不同香料的組合，讓台灣民眾一次品嘗到多種味覺驚喜。

業者表示，為符合「消暑」主題，沙拉是以辣椒、萊姆或香菜作為主要的調味，再依照不同食材加上烤椰子、小黃瓜、番茄等食材搭配；馬來西亞最受歡迎的仁當牛肉，把牛肉、椰奶、辣椒、香茅等食材經過長時間燉煮，雖然其貌不揚，但味道卻是令人回味無窮；另外像是馬來炒麵、蕃茄羊肉飯等常見料理，主廚以獨門調味方式，成為餐廳最熱門的料理，一放上檯面就被搶光。

台北新板希爾頓酒店內的悅・市集全日餐廳與關島觀光局合作，邀請蟬聯 3 年關島 BB Q封街派對比賽冠軍主廚來台舉辦「關島美食節」，即日起至 9 月 15 日推出多達 20 種關島美味。像是傳統查莫洛料理，融合西班牙、美國、菲律賓等各國飲食文化，例如酸辣醬涼拌鮮沙拉是以檸檬汁、碎洋蔥、蔥末、鹽和辣椒為原料的查莫洛人祖傳醬汁「Finadene」涼拌而成，舌尖上的鹹酸微辣滋味，在盛夏中最為開胃。

燒烤當然也是這次美食節的主角，冠軍傳統炭烤肋排塗抹著獨門醬汁進行炙烤，使醬汁緩緩滲入進去，由外到內充滿濃濃香氣；搭配使用來自「胭脂樹」天然的紅色粉末和白米煮成的紅米飯，有著獨特橘紅色澤及香氣，在用餐的時刻也多了視覺的衝擊，不用飛出國就能體驗正宗海島美味。