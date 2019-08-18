▲2019台北國際航太暨國防工業展，洛克希德馬丁展出F-16V模型。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.8.15）
▲2019台北國際航太暨國防工業展，洛克希德馬丁展出國軍F-16V模型。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.8.15）

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美國總統川普將我國F-16V軍售案送交國會審查，由於採購66架F-16V金額高達80億美元（約新台幣2500億元），因此空軍將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售項目。

國防部官員今（18）日表示，針對購置66架F-16V戰機的採購案，空軍司令部後續將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售的項目；另外，針對附屬彈藥、輔戰等裝備，則將以一般公務預算編列支應。

洛克希德馬丁在2012年宣佈研製F-16戰鬥機的新型號F-16V，V是「蝰蛇」（Viper）的意思。F-16V裝備AN/APG-83型主動相控陣列（AESA）雷達、新型機載電腦、Link-16資料鏈加強通訊能力，並對飛行員座艙進行修改。F-16V性能提升計畫，原本將由台灣與美國出資，但是美國空軍後來放棄升級計畫，由我國出資38億美元，因此依照合約，未來任何國家採購或升級F-16V戰機，台灣都可得到研發部分的權利金。

在洛馬協助下，漢翔公司將空軍現役142架F-16C/D升級成F-16V規格，F-16V換裝AN/APG-83雷達後，將可同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，偵測距離也比空軍現役F-16A/B型的APG66（V）3型雷達增加至少30%，整體戰場偵知能力也可提升220%。

經過性能提升的F-16V戰機，搭配AIM-120先進中程空對空飛彈與AIM-9X響尾蛇飛彈，堪稱空軍性能最強戰機。今年2月空軍向美國提出添購66架F-16V戰機需求，做為買不到F-35隱形戰機的替代方案。

空軍司令部16日在臉書專頁指出，採購66架F-16V後，將新增一個聯隊。據了解，新的聯隊有可能部署在台中清泉崗基地。

▲空軍司令部在臉書專頁以圖表介紹F-16V優異性能。（圖／翻攝自空軍司令部臉書專頁）
▲空軍司令部在臉書專頁以圖表介紹F-16V優異性能。（圖／翻攝自空軍司令部臉書專頁）

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