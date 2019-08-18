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現在不論是情侶還是夫妻，在彼此手機中的通訊錄或聊天軟體暱稱幾乎不可能是用真名，或許是甜蜜蜜的寶貝、老公、老婆。但近日有一位女網友在網路上 PO 出一篇文表示，當她打給老公時發現老公手機沒帶，來電顯示的暱稱竟是「易怒體質」，這讓原 PO 驚訝的高呼「他是不是想提早過清明節？」，此文一出引發眾多網友熱議。

▲有一位女網友在網路上 PO 出一篇文表示，當她打給老公時發現老公手機沒帶，來電顯示的暱稱竟是「易怒體質」，這讓原 PO 驚訝的高呼「他是不是想提早過清明節？」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

這位女網友在臉書社團《爆廢公社》中 PO 出一篇文章表示，「今天我老公沒帶手機，我打給他，發現了這個」，並隨文附上一張翻拍來電顯示的照片，從相片中可以看到，照片裡的手機通訊軟體的來電暱稱顯示「易怒體質」，這讓原 PO 傻眼道「他是不是想提早過清明節？」同時原 PO 更將自己手機中老公的來電暱稱改成「求生意志薄弱的男人」。這篇文一 PO 出後，不到一天就超過萬人網友按讚和留言，更有人分享他自己手機通訊錄內老婆的暱稱，讓許多網友紛紛大呼「完了，這算盤要跪到壞了」。

▲更有人分享他自己手機通訊錄內老婆的暱稱，讓許多網友紛紛大呼「完了，這算盤要跪到壞了」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

而在文章下面的留言處，有各種網友有趣的留言「別太狠，跪跪主機板就好了」、「高雄代表上香，阿彌陀佛」、「請問一下，是梁靜茹給您老公的勇氣嗎？」、「看玻璃貼就知道是個可憐人」、「突然覺得你們的對話會很好笑，夫： HI，易怒我回來了。妻：喔，是薄弱啊，今天回來的真早」、「慘！要改名殘障人士了」、「妳可以幫他取名:早洩體質」、「萬一等等來一個最愛的人來電怎麼辦？」、「 明年的這個月可以吃供品了」。（編輯：王柏文）

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