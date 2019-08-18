存錢
▲一名男網友透露，自從他學到一個妙招後，戶頭隨即在 9 個月內激增至 23 萬元。（示意圖／翻攝自 tnstatebank）

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每月領著死薪水，一邊想著要多存點錢，大概是許多年輕上班族的心聲。靠著不高的月薪，要負擔生活開銷、房租等等，甚至偶爾還得和朋友聚餐、交際應酬，一不小心就會變成「月光族」。一名男網友就坦言，自己過去的生活模式讓他不僅存不了錢，每到月底更是變成窮光蛋，然而自從他學到一個妙招後，戶頭隨即在 9 個月內激增至 23 萬多元！PO 文一出令許多網友驚呼：「我也要試試看！」

▲年輕上班族靠著不高的月薪，要負擔生活開銷、房租等等，甚至偶爾還得和朋友聚餐、交際應酬，一不小心就會變成「月光族」。（示意圖／翻攝自 sbs）

綜合媒體報導，一名男網友日前在臉書粉專「靠北女友」中 PO 文表示，自己曾經聽說要脫離「月光族」其實不難，只要丟掉 5 樣東西即可，分別為「星巴克儲值卡、遊戲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡、酒肉朋友」，如此一來鐵定能讓你在 3 個月之內開始有存款，正式脫離月光族。

報導指出，不過原 PO 提到，自己除了丟掉這 5 樣東西之外，還多丟棄了 1 樣，讓他在短短 9 個月內存款激增至 23 萬多元！原來，原 PO 指的就是「女朋友」；他表示，自己過去和女友交往時，戶頭幾乎 0 存款，沒想到分手之後，自己的存款就在短短 9 個月內增加至 23 萬元，讓他十分感嘆：「謝謝前女友讓我知道，單身的好處多多！」

▲一名男網友表示，自己除了丟掉「星巴克儲值卡、遊戲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡、酒肉朋友」之外，還和女朋友分手了，存款頓時激增至 23 萬多元。（圖／翻攝自臉書粉專「靠北女友」）

原 PO 最後更透露，其實前一陣子前女友來求復合，不過被他拒絕了，認為還是單身的狀態最好。許多網友看了後則紛紛留言表示：「好勵志」、「真的…分手後我也存到錢了」、「自從有了女朋友之後，存款總是不超過 5000 塊」、「我也要試試看！」（編輯：王錫謙）

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