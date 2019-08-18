台南市警方強力掃蕩賭場，18日在中西區查獲一家主題餐廳涉嫌以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉方式，餐廳內1、2樓經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場，查扣賭資新台幣近128萬元、籌碼總面額11億餘元以及各式賭具；餐廳林姓負責人及工作人員共計55人帶回進行調查，全案依賭博等罪嫌移送偵辦。

台南市刑事警察大隊偵八隊日前獲報，指位於台南市中西區民生路二段的「Nine Luck餐廳」，變相經營職業大賭場，調查發現該餐廳為3樓建築，平日1、2樓供應中西餐飲及博奕遊戲，3樓則作為倉庫兼員工休息室，係變相經營職業大賭場，賭場雇用身材窈窕之年輕女子，穿著白襯衫、黑短裙、黑絲襪，擔任服務員，頗為吸睛。

18日凌晨，南市警第二、三、五分局及刑大科偵隊、打毒隊、保安大隊特殊警力共同執行搜索。賭場林姓負責人（42歲）、胡姓店長兼主持人（30歲）警詢時均供稱，賭場交由胡姓店長處理；賭場係從今年5月初開始經營，營運近4個月，營業額3仟6佰萬餘元。

警方當場查扣賭資近128萬元、籌碼總面額11億餘元、各式賭具，電腦、監視錄影器、點鈔機等證物全數扣案，犯嫌分別依刑法意圖營利經營職業賭博罪嫌及公共場所賭博罪嫌移送地檢署偵辦。