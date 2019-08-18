游霆崴先發初登板就奪勝。（圖／富邦提供）

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富邦悍將今(18)日與統一獅交手，雖然受到雨神干擾，延後開打且暫停近1個小時，不過悍將還是靠著游霆崴6.1局好投，以及范國宸適時安打超前，終場以6：2擊敗對手。

富邦1局下就靠著楊晉豪、胡金龍的內野安打攻佔一二壘，下一棒的高國輝敲出打在全壘打牆上緣的飛球，原判是一支3分砲，後來改判1分打點的二壘安打，悍將一度攻佔滿壘，最後卻因為林哲瑄雙殺結束攻勢。

統一在2局上討回顏面，黃恩賜二壘安打、潘彥廷保送之後，靠著隊友飛球進佔二三壘，江亮緯再用高飛犧牲打送回統一第1分追平，隨後林靖凱補上安打，攻下超前分。

富邦2局下又組織一波攻勢，王正棠安打之後，戴培峰四壞保送、楊晉豪觸身球保送形成滿壘，之後瑞安暴投，讓三壘跑者跑回本壘得分，悍將追平比數。5局下富邦再靠著范國宸安打，送回超前分。

僅有1分的領先不夠，富邦7局下持續進攻，胡金龍選到保送之後，高國輝敲出二壘安打，讓提前起跑的胡金龍回本壘得分，隨後悍將靠著保送和觸身攻佔滿壘，代打的于孟馗敲出高飛犧牲打，送回第5分，8局下胡金龍安打，打回球隊第6分。

游霆崴主投6.1局被僅被敲3安僅失2分，送出5次三振、2保送，拿下本季第4勝，也靠著這場優質先發獲選單場MVP。

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