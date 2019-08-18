張開手掌就能看穿你的真實性格，你相信嗎？日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》曾經播出「張開手掌看真實性格」的測驗法，被許多日本網友公認超神準！測驗方式十分簡單，只要在握拳之後自然地張開手掌，就能從手指呈現的狀態，看出自己是以下哪一種類型的性格。

張開手掌的 5 種類型，分別為「食指和中指較為分開」的 A 型、「中指和無名指較為分開」的 B 型、「無名指和小指較為分開」的 C 型、「食指和中指較為接近」的 D 型、「中指和無名指較為接近」的 E 型。你選好了嗎？

A 型：溫和又細膩

與其他人相比，你的個性既細膩又溫和，常常會注意到許多小細節。平常在工作場合不愛激烈表達自己的意見，只喜歡腳踏實地的將事情默默完成；不過缺點是你不太好意思拒絕他人，很容易被厚臉皮的人給纏上甚至利用，造成自己的工作量因此暴增。告訴自己從現在起，勇敢地向這些人說 NO 吧！

B 型：欲望強烈

你十分重視自己的需求，對於有興趣的事情，不管如何都會放手去試一試！個性本身直來直往，不擅長忍耐，就算沒有惡意，也常常在不自覺中得罪他人；有趣的是，你在食慾、性慾上也都比常人還要高出一倍喔！

C 型：充滿親和力、重視溝通

你交遊廣闊、人緣非常好，在人群之中喜歡製造和諧的氛圍，讓身邊的人對你都有非常高的評價。因為與生俱來的親和力，讓你容易獲得他人的幫助，無論是在學業、職場，或者家庭，都能過得十分順遂；不過仍要留意別太過依賴他人。

D 型：領袖性格

你充滿熱血，喜歡為自己訂下明確的目標，並且朝著目標全力前進。有著超強責任感的你，往往會自動自發完成每項任務，但也因為責任感太過強烈，使你常常和身邊的朋友、同事產生摩擦。

E 型：喜愛幻想、浪漫主義

你總覺得現實生活麻煩事太多、過得很痛苦，對於所謂的「孤獨」已經免疫，害怕一段關係的認定，因此不太擅長與他人保持戀愛關係，反而容易對漫畫或者電影中的角色投射情感，沉浸在自己的幻想世界中。（編輯：王錫謙）