61歲的樂壇歌后蔡琴，自8/16起一連三天在台北舉辦蔡琴2019「好新琴」演唱會，今（18日）晚她特別挑中歌壇天王周杰倫的人氣經典情歌〈告白氣球〉，而蔡琴版的〈告白氣球〉更添溫柔韻味，令台下歌迷都回味再三。

這次蔡琴決定重新詮釋周杰倫的〈告白氣球〉，主要是源自去年受邀北京的草莓音樂節演出，她表示：｢其實草莓音樂節的邀約我拒絕了六年，直到去年60歲時，我突然一轉念，想到如果我再多一歲就會多猶豫一次，加上如果我不再做個演出，年輕人應該都不認識我！因此我後來決定參加，當一個60歲的新人！」

正因為配合這個都是年輕人聚集的音樂活動，蔡琴決定挑一首時下年輕人都覺得好聽、又朗朗上口的情歌，於是周杰倫這首〈告白氣球〉雀屏中選，但首次挑戰唱這首歌，蔡琴坦言：｢其實一開始我害怕死了！因為周董這首歌寫得好、唱得又好聽！所以我為了要唱這首歌，還先徵求他同意；你們知道周董很酷、話又少，所以當我問他說：可以唱你的〈告白氣球〉嗎？他只說：OK啊！」

為求謹慎，蔡琴還在家裡偷錄了一段給周董聽，她笑說：｢我當時還傳了簡訊問周董：你有收到我的錄音檔嗎？他回我：嗯！我又問：我可以上台唱了嗎？結果周董又簡單回：OK啊！結果我去草莓音樂祭唱，台下全場大歡呼，大受歡迎！後來周董知道後就特別跟我說：哎呦，蔡姐不錯哦！」