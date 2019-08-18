富邦悍將游霆崴今(18)日對統一獅，投出6.1局優質先發，率領球隊以6：2擊敗對手，有趣的是，他被打的3支安打都是在因雨暫停之前，他賽後表示，2局上的那1個小時暫停，剛好讓他能重新思考投球策略。

游霆崴2局上先被江亮緯高飛犧牲打攻下統一獅首分，隨後又被林靖凱敲出打點安打，然後比賽就因雨暫停，他在恢復比賽之後，直到7局上投出觸身球這中間，都未被擊出任何安打。

游霆崴賽後坦承，該局其實投得很辛苦，也有發現獅隊打者設定他的變速球攻擊，「剛好下雨一個小時，可以去思考怎麼改變策略，而教練有跟我講，加上宥穎學長也跟我討論，說他們抓變速球打，要我多投直球，造成速差讓打者打不好，威力才會出來。」

他表示，中間一個小時暫停剛好可以讓他冷靜，但就算沒有暫停，其實當下自己也知道狀況出在哪，也有因應策略，「大家知道我是變化球型投手，如果要抓我的變化球，那我就多投直球，同樣也能對打者造成威脅。」

「前兩年都不知道自己優點在哪，所以都傻傻地投球，後來教練跟我說我的優點是變化球和控球，要好好利用這個優點，去掩蓋直球比較慢的缺點。」游霆崴這麼說。

問到是否羨慕速球派投手，游霆崴笑著表示：「當然很羨慕，說真的，大家基本上都看球速，有丟出球速來，大家都會注意到你。」