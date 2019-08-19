《玩命關頭》 凡妮莎寇比S曲線辣翻　公開飲食、運動菜單

玩命關頭系列外傳電影《玩命關頭：特別行動》你看了嗎？除了有兩大光頭巨石強森和傑森史塔森精彩的武打戲與鬥嘴搞笑片段，劇中讓人印象最深刻還有飾演「哈蒂蕭」的凡妮莎寇比，她矯健的身手與辣翻的身材線條迷倒不少男女觀眾，這次就來揭秘她維持性感比例的飲食、運動菜單，一起看下去吧！

英國女演員凡妮莎寇比今年 31 歲，擁有深邃銳利藍眼睛與性感翹唇，豔麗的側臉非常迷人，去年演出《不可能的任務 6：全面瓦解》白寡婦一角而開始爆紅，這次在《玩命關頭：特別行動》中飾演戴克蕭的妹妹哈蒂蕭，更讓她在好萊塢的知名度大開，凹凸有致的身材打起架來讓人目不轉睛。

凡妮莎寇比的身材比例超好，日前現身首映會時，纖瘦的九頭身比例完美駕馭貼身長洋裝，她在飲食方面以蔬菜、水果、全穀物、海鮮、白肉為主，烹調方式少鹽少糖，也避開重口味食物，過多的鈉會引起水腫，糖分又會堆積成腹部脂肪，形成「梨型身材」，也容易引起肌膚痤瘡、提早老化。

她也說，想要維持穩定的身材比例，速食、加工食品絕對要少吃，裡面常有來路不明的添加物，不僅影響身體健康，無形中也增加許多熱量，但不必把自己逼太緊，偶爾可來點高熱量食物放縱一下，再用運動補回來，有時快樂的吃，反而對瘦身有幫助。