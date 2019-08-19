華為採購禁令今到期！傳展延90天讓Mate30上市無虞

由於華為禁購寬限期將於今（19）日到期，包含華為與外界都對美國商務部是否有意延後寬限期，抑或是直接取消禁購令而相當關注。由於華為年度旗艦Mate30登場在即，若因為禁購令限制將可能無法在新機採用Android系統，或是無法使用Google相關App（如YouTube、Google地圖..）與系統更新服務。

昨日稍早路透日前引述消息人士指出，美國商務部有意延後寬限期，且預計再延長90天。但隨後又傳聞美國總統川普打臉，他表示根本不想跟華為做生意，且不知道是誰透露這些消息。

不過就在稍早有媒體報導指出，美國商務部長Wilbur Ross在今日接受FOX BUSINESS採訪時提到，會把禁購令再延長90天。如此推算下來，新的寬限期將至少可到11月19日，這樣華為Mate30新機就必然能夠順利採用Android OS上市（新機預計九月下旬發表），而不用趕鴨子上架用自家新發表的鴻蒙OS。

而或許是受到禁令延長的消息引響，今（19）日一早美國道瓊期指大漲逾300點！

據了解，川普政府7日才頒布一項臨時規定，點名中國大陸廠商禁止聯邦機構及其承包商採購，其中除了華為之外，還有中興、海康威視、大華科技，以及海能達等5家中國大陸廠商。