環保站是社區民眾最常接觸的地方，田尾慈濟環保站今（18）日舉辦了一場七月吉祥感恩祈福茶會，雖然一早天氣因柯羅莎颱風剛過引發西南氣流所下傾盆大雨，也擋不了民眾參與的熱情，現場來賓及志工共170人參與盛會，慈濟志工的關懷，讓人感受到暖暖的愛。

農曆七月是民間習俗的鬼月，但據佛典記載七月是感恩孝親吉祥月，人人抱持正信觀念，戒慎虔誠皆處處平安吉祥，祈福會中同時宣導佛法教育、正信普渡、環保教育、防災宣導、齋戒護生等觀念。

活動中播放影片回首921「莫忘那一年」莫拉克88風災造成小林村、村民無家可歸流離顛沛災難。近年來由於氣候變遷導致地球暖化天災不斷，透過此活動同時宣導民眾做環保、節能減碳、吃素健康救地球的觀念。

活動同時也邀請田尾消防局來做正確的防災安全宣導加強民眾防災觀念及求生方法，場環保小劇場教導民眾塑膠袋可回收重複使用及利用回收打包帶也可編織成實用的籃子可減少垃圾量又環保，民眾反應熱烈。

北斗鎮長李玄在也到現場致詞及帶領會眾共同祈福，李玄在非常肯定慈濟在社區這些年來的付出與貢獻，淨化人心祥和社會是公部門共同目標；來自田中的蕭怡珒也是明禮國小的教師，為大家分享吃素的好處，她說從大學時代就吃素不但更健康頭腦也更清楚，結婚生三個孩子都是胎裡素、同時也能養育出頭好壯壯健康聰明的小孩。

蕭怡珒邀請大家一起響應蔬食，減碳救地球，同時邀大家響應蔬食111，為愛護地球做一件好事，進一份心力，期盼聚集眾人力量，每一人、每一天、每一餐都能一起蔬食減碳。

慈濟公傳處志工劉桂梅說，證嚴法師開示：面對地球暖化，農曆七月民間習俗大量燒金紙，慈濟基金會鼓勵民眾以珍惜環境不燒紙錢，力行環保護大地可改由行善布施達到人間普渡的真實意義。