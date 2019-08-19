百貨公司也有深夜食堂，瞄準夜貓子商機，夢時代一樓時代光廊打造港都不夜城，新開幕的「祥富水產」以生鮮超市型態，讓民眾有新鮮感十足的吃火鍋體驗；而漢神巨蛋「海底撈」也是營業到凌晨，豐富的食材、獨特的湯底、無微不至的服務要讓顧客享受美食超有感。

「祥富水產沙茶火鍋超市」夢時代店營業至凌晨二點，二代店主打時令海鮮由前鎮漁港的船隊新鮮直送，首度引進四座活海鮮展示櫃，運用專業過濾系統，以「純海水」進行養殖，毎小時測試水質鹽度及溫度，嚴格控管食材鮮度，活海鮮包含龍蝦、龍虎斑、海戰車及黑盤鮑等，現點現撈、還能代客烹煮，開放式的廚房設計，強調新鮮安心看的見。

「火鍋超市」不僅是嚐美味，還多了趣味，民眾就如同逛超市般自行挑選食材，和牛、牛小排、松阪豬、龍膽石斑、干貝、野菜、手工丸等應有盡有，小份量分裝且都有標價，可以依自己的口味及預算挑選，好吃好買又有趣；火鍋湯頭是正宗台式沙茶風味，精選澎湖吉貝的魷魚乾、雲林箔子寮的蝦仁及高雄茄萣的扁魚頭精心熬煮；裝潢也別具巧思，店外是超市，店內則採用防爆燈、船舵、老式玻璃浮球等元素，營造在漁港用餐的獨特氛圍。

漢神巨蛋的「海底撈」完美融合傳統正宗四川火鍋與現代潮流飲食，營業至凌晨四點，主打各式完善服務，追求最高等顧客滿意度，每日定時有川劇變臉演出，顧客於現場候位時可享受免費飲品、按摩椅等。

多樣的鍋底也深受消費者喜愛，包含招牌麻辣鍋、三鮮鍋、豬肚雞湯鍋、素食鍋及番茄鍋等，除了傳統的鴛鴦鍋之外，還提供可以同時品嘗到四種鍋底口味的四宮格設計；桌邊服務更是特別，在海底撈點拉麵不是送來一盤麵，而是有師傅來到桌邊，現場表演花式拉麵跟顧客互動，用餐過程增添不少趣味性。