香港反送中風波延燒兩個多月，昨（18 日）由「香港民間人權陣線」（簡稱民陣）發起的「止警暴、制黑亂」集會，示威民眾採「流水式」方式在天后至中環遊走。從下午 2 點開始，到晚上約 9 點宣布解散，歷時超過 7 個小時。過程大致和平，並未爆發大型流血或警民衝突，有香港媒體整理了過去2個月來的示威歷程，稱這是「香港七月來首個平靜的週末」。

活動主辦單位民陣於 18 日深夜在官方臉書貼文，稱本次集會繼 6.16 後再次展現香港人堅強的意志，在香港警方「幾乎失蹤」的情況下，流水式集會得以和平進行，顯出維持秩序的是香港人本身，而不是港警，呼籲警方勿再無理由的反對未來各種遊行申請、打壓香港人和平表達的權利，並打下「沒有警察，就沒有傷害！NO POLICE, WE HAVE PEACE！」的字樣，要求包含警務處處長盧偉聰在內的「警黑四人幫」下台以示負責。

根據港媒報導，從 7 月 1 日示威者打碎立法院玻璃、7 月 7 日警民旺角衝突、7 月 14 日新城市廣場衝突、7月21日民陣大遊行及元朗白衣人事件、7 月 27 日 29 萬人上街抗議元朗無差別打人…一直到 8 月 11 日的女子遭打傷右眼等等，過去 49 天以來，香港幾乎沒有度過一個平靜的週末。原本外界都非常擔心 8 月 18 日會再爆發大型流血衝突、甚至導致北京當局強勢鎮壓，然而昨晚除了零星突發事件外，狀況大致良好；民陣也預計將於 8 月 31 日再發起遊行示威，預計由遮打花園遊行往西環中聯辦，直等到特首林鄭月娥回應五大訴求。

據民陣統計，818 集會有超過 170 萬人參與；香港警方則宣布，該場集會高峰時期的參與人數約為 12 萬 8 千人左右。至於 31 日的集會是否會遭到港警與港府反對，民陣召集人岑子杰則表示，只要警方不禁止遊行，當天就不會有事發生，希望警方尊重市民集會遊行的人權。香港政府發言人則於 18 日晚上 10 點 18 分回應維園集會，表示雖集會期間大致和平，惟參與集會人士佔用港島多條主要幹道，對市民造成不便，重申「目前最重要的是要盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」