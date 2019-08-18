物價狂漲，薪水不漲，存錢對許多人而言，根本難上加難，不少人因此淪為月光族。然而，近日有網友就在臉書分享了存錢妙招，並大方秀出 23 萬的存款畫面，還向大家保證「在 3 個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族」，而此文一出，立刻掀起兩派網友論戰。

原 PO 16 日在臉書《靠北女友》粉專中表示，最近看到某篇文章說，「如果真的想脫離月光族，其實很簡單，只要丟掉 5 樣東西：星巴克儲值卡、遊戲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和酒肉朋友」，遵循以上方法，保證在 3 個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族。

而除了上述 5 點外，原 PO 還多了一個妙招，那就是「丟掉女朋友」，他坦言，這招讓他在短短 9 個月內有了存款，並直呼「前女友謝謝妳讓我知道，單身好處很多很多」，他也提到，前幾天前女友問他能不能複合，但他馬上回絕不可能，因為他「回不去了」。

貼文曝光，網友隨即議論紛紛，「 9 個月才 20 萬，太可怕了，我 3 天就可以超過這個數字了」、「我不知道有 23 萬是在大聲什麼啦」、「健身房一個月不到 1000 你都省」、「 23 萬？你以為 230 萬？」「這 6 點我都沒有…但我還是沒錢」。

另也有人認為「真的，分手後…我也存到錢了」、「果然單身時存錢速度最快」、「羨慕，沒存過那麽多錢」、「 9 個月 20 萬有多少人存的到呀，怎麼一堆人在嘴！已經很厲害了」、「 20 萬也比負債強多了 」。（編輯：許苡晴）