▲一名女網友 18 日在臉書社團「爆怨公社」分享在超商吃早餐後，弄丟手機的糗事，貼文讓全場笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲一名女網友 18 日在臉書社團「爆怨公社」分享在超商吃早餐後，弄丟手機的糗事，貼文讓全場笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

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現代人依賴 3C 產品，若是手機弄丟，可是會令人相當不安。一名女網友 18 日在臉書社團「爆怨公社」分享在超商吃早餐後，弄丟手機的糗事。當下發現手機不見，心急要求店員幫忙調閱監視器，看看是否被撿走了，豈料最後真相曝光，讓她尷尬直呼自己「超北七的！」貼文讓 8 千名網友看完立刻笑翻。

原 PO 劈頭直嚷「抱怨自己為什麼可以這麼北七！」她提到早上去超商寄貨，順便吃早餐，回家後找不到手機，馬上用室內電話撥打，有響但無人接聽，她著急撥電話回超商，請店員幫忙查看桌上是否有一支手機，店員回覆「沒看到」。原 PO 馬上衝回超商，想請店員幫忙調閱監視器，店員卻稱監視器要店長才能調閱，而店長當日剛好休假。

原 PO 表示「此時我心都涼了，店員一邊安撫我，一邊幫我聯絡店長，另一個店員建議我，持續打電話，或許拿走手機的人，良心發現會把手機還給我。」店員將手機借給原 PO ，她走到一旁撥打自己的電話，聽見熟悉的鈴聲「 oh~my my my 」，循著聲音去找，發現自己的手機在垃圾桶裡，不禁苦笑「我吃完早餐，把垃圾拿去丟，同時也把手機丟進去了」，文末標記「#超北七的#造成店員及店長的麻煩真的很抱歉#也感謝店員及店長的協助」。

▲一名女網友 18 日在臉書社團「爆怨公社」分享在超商吃早餐後，弄丟手機的糗事，貼文讓全場笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

貼文一出，讓廣大網友看完當場笑翻，紛紛回應「太可愛了，哈哈幸好店員人好有愛心」、「好在你有在店裡打電話」、「還好撿回來，一次特別經驗」、「我還把手機、電視遙控器冰進冰箱過」、「從此以後，我猜你大概不敢再去這家了，這一定會是他們店裡流傳好一陣子的笑話」。（編輯：賴詠璿）

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