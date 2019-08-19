許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，近日就有網友在 PTT 八卦版表示，朋友的女兒考上南部某地名大學電機系，猶豫是否該花一年的時間重考，希望可以進入頂尖大學，貼文立刻引發網友熱議。

原 PO 以「考上地名大學未來是不是只剩重考一條路」為題，貼文提到朋友的女兒考上南部某地名大學電機系，並稱在《 Dcard 》論壇上看到該校學長姐留言，都說重考才是正確的選擇，花一年時間考取台大、清大、交大、成大等頂尖大學，總比地名大學畢業之後，只能出去端盤子當店員好。

原 PO 擔心指出「《 Dcard 》上該校校版瀰漫一片失敗主義，好像考上地名大學，未來一輩子沒出息一樣」，疑惑表示「有沒有台灣的地名大學到底有多差八卦？學生真的都想重考嗎？」急問「重考班報哪一家比較好？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「說考也要耗成本啊，也不一定比較好」、「講得好像重考就能上一樣」、「我也讀地名大學，校園還被民眾當公園」、「電機系而言，四中都沒上不如去私立頭」、「拚出國囉」、「重考一年大學等於以後少賺一年錢，認真學專業才是真的」。

不過，許多網友指出，「洗碩士啊」、「研究所再洗其實沒差」、「念什麼大學都沒差，反正研究所好洗」、「研究所也可啊！認真讀沒有你想得那麼難」、「電機畢業還只能找到端盤子是人的問題，更何況通常研究所還有一次洗血的機會」、「碩士再洗就好，另外選系比選校重要」。（編輯：賴詠璿）