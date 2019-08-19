（中央社渥太華18日綜合外電報導）中國駐渥太華大使館今天警告加拿大，別再插手香港事務。加拿大與歐盟昨天發表聯合聲明，捍衛香港公民「集會的基本權利」。

數以十萬計反政府抗議群眾18日在香港和平集會。這個亞洲金融中心11週來的「反送中」抗議活動，不時傳出暴力衝突。

這場集會前夕，加拿大外交部長方慧蘭（ChrystiaFreeland）和歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）表示：「基本的自由，包括和平集會的權利…必須持續維護下去。」

加拿大和歐盟的聯合聲明也表達對暴力升級的擔憂，並鼓勵各方協助緩解緊張情勢。

中國大使館在官網上的聲明中表示，加拿大應該「立即停止干涉香港事務和中國內政」。

中國駐加拿大大使館未署名的「發言人」發出的聲明說：「當前形勢下，加拿大方面本應在涉港問題上謹言慎行。」

聲明寫道：「有關示威活動已經變質，演化為極端暴力犯罪行為，任何負責任的政府都不會坐視不管。」

路透社報導，加拿大外交部並未對此立即做出回應。加拿大外交部先前表示，約有30萬名加拿大人住在香港。

加拿大自去年12月在美國要求下拘留華為財務長孟晚舟後，便捲入和中國的外交爭端。

孟晚舟在溫哥華被逮捕後不久，中國也拘留兩名加拿大人，且至今未予釋放。中國也阻擋部分加拿大商品進口。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080819