前「女F4」團長劉樂妍因長期在網上對中國歌功頌德，因此有了「女版黃安」的稱號，鬧出過層出不窮的爭議事件。昨（18）日她又在微博上透露自己不小心弄丟了「中華民國護照」，向網友們求救，而這則貼文也被轉貼到PTT（批踢踢實業坊），引起台灣網友大肆討論，更怒酸她：「直接變中國人啊，你不是最愛中國嗎？」

劉樂妍昨天晚間在微博上發文：「求救啊，有沒有人可以告訴我，我在大陸掉了我的台灣護照，該怎麼辦？」，她透露自己接到工作要前往香港，月底還要回台灣，沒有護照的她完全無法動身，無助地向中國網友求救。緊接著又在幾個小時後再發了一則貼文並標註派出所，希望警察能幫她想想辦法：「快幫我想個辦法讓我進香港啊，所以，可以現在去報警嗎？」

文章一貼出立即被台灣網友轉傳到PTT，成了八卦版的熱門話題，鄉民們紛紛嘲笑她：「她直接歸化中華人民共和國就好了」、「直接辦一本中共的護照就好啦」、「這時候就稱自己『台灣人』？」、「順便把健保卡剪了吧」，一面倒的留言要她不用回來台灣了。

也有鄉民諷刺地說要去舉報劉樂妍台獨，問道「現在是公然在祖國支持台獨嗎？」、「說護照是什麼意思？兩個中國？」、「竟公開討論象徵ROC獨立的文件，欠舉報」，劉樂妍似乎也察覺發文用語略「敏感」，隨後即將兩則貼文都刪除。（編輯：吳俐文）