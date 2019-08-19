隨著中秋腳步接近，台灣彩券公司今（19）日宣布今（2019）年中秋節公益彩券加碼總獎金達5億元，其中「威力彩」9月2日率先起跑，頭獎加碼2億元，「大樂透」則於9月3日加開「100組100萬元」，「BINGO BINGO賓果賓果」則自9月6日起連續加碼16天。台灣彩券公司總經理蔡國基預估可額外增加18億元的銷售金額。

台灣彩券公司今日舉行中秋加碼記者會。蔡國基表示今年中秋加碼由「威力彩」先在9月2日頭獎加碼2億元，9月3日開獎的「大樂透」也將加開100組不同獎號，民眾購買9月3日開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎的獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01至49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。

不過，蔡國基說明若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至10月4日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從9月6日起連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數則由6倍提高為7倍。

蔡國基表示，今年端午大樂透也是加開100組100萬元，額外增加了4億元銷售金額，創第4屆公益彩券端午加碼成效最好的一次，預估這次中秋加碼可額外增加18億元的總銷售金額，其中大樂透估增加4億元、威力彩7.4億元及賓果6.6億元。

另「恰恰」彭政閔將於今年中華職棒球季結束後引退，台灣彩券公司也推出引退紀念版刮刮樂，每張售價200元，頭獎200萬元有3個，二獎「5萬元+恰恰親筆簽名球1顆」由彭政閔親筆簽下100顆引退專屬版簽名「chia23」及「恰是傳奇」上市日「2019.8.19」，是首張搭配商品獎項的職棒主題刮刮樂，意義非凡。