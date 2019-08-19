韓國瑜國政顧問團上週六(17)日才公布，其中社福組顧問、政大社科院院長江明修就發文指出他只是受邀，當時回應對方說他需要時間考慮，未料就被列名，且他不認同九二共識。對此國政顧問團總召張善政指出，社福組召集人馮燕有說江答應，才會列名。至於江不認同九二共識，張說「我們沒有要求所有顧問政見一致，那變一言堂，我們會徵詢他對九二共識的看法，轉給兩岸小組。」

在國政顧問團成員公布後，江明修在臉書轉貼新聞，指出自己有被邀請，但當時沒立刻答應，過幾天被列名，他很驚訝，但也認為君子不器，「如果有任何人或黨派願意誠懇與我討論國政，我也不會刻意拒絕。另外，如果真的找我討論，我也不認為我的政治認同會受影響。」

但江明修指出，列名國政顧問團，不代表認同韓國瑜政治理念或政治立場，有網友在下方留言問他對九二共識的看法，江也表示他不認同九二主張、也不贊同韓進中聯辦。

對此張善政受訪時回應，指出在徵詢的過程中雖然有瑕疵，但重點是江已經答應加入團隊，在他專長的社福領域做出貢獻，至於江不認同九二共識，張說「我們沒有要求所有顧問政見一致，那變一言堂，我們會徵詢他對九二共識的看法轉給兩岸小組，我們要借重他對社福的經驗，我們不會要求大家理念一樣。」