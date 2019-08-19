婚姻
▲先前高雄傳出一名已婚冷氣師傅與人妻發生關係，丈夫知曉後也坦承相當痛苦。 （示意圖／取自 Pixabay ）

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高雄市傳出一起情變案件，一名林姓老闆娘拜託一名已婚林姓水電工來餐廳修繕冷氣，沒想到修一修兩人卻偷情，甚至發生關係，而林姓老闆娘丈夫發現後，也表明真的相當痛苦。

高雄市一名已婚林姓冷氣師傅，因到一間餐廳裝修冷氣而認識餐廳老闆娘，兩人也因此互相熟識，且都知曉對方有配偶，不過於 2016 年 11 月 13 日晚間，這名冷氣師傅卻登門拜訪老闆娘的住處，兩人發生性行為後，直接睡到隔天。

▲高雄傳出一名冷氣師傅與已婚老闆娘傳出不倫戀情。 （示意圖／取自 PhotoAC ）

沒想到，隔天下午林姓老闆娘丈夫回到家時，發現冷氣師傅的車停在樓上，丈夫一打開門就立馬質問二人，兩人偷情東窗事發，林姓師傅也坦承兩人發生關係，丈夫也立刻報警且扣取衛生紙等證物。由於此事對丈夫來說相當痛心，他表示已導致精神上巨大痛苦，將和妻子離婚，不過也對兩人要求需賠償新台幣 80 萬元。

林姓老闆娘並不否認與林姓師傅發生關係，但表明自己與丈夫婚姻不順，自己獨力支撐家庭、經濟，壓力過大而心力交瘁。儘管如此，她與林姓師傅都直言有意與對方和解，但丈夫所開出的金額真的過高。

▲林姓妻子坦承與林姓師傅的不正當行為，但也直言和丈夫的婚姻關係讓她心力交瘁。 （示意圖／取自 Pixabay ）

最後高雄地院法官認為，林姓丈夫與妻子婚姻長達八年，並育有未成年子女，但林姓女子和林男之間的不正當交往及行為導致婚姻破裂，精神上必帶給林夫痛苦，不過考量林女和林姓師傅的財力、家庭情況，判決連帶賠償 30 萬元為適當。全案仍可上訴。（編輯：陳雅雲）

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