各界關切2020總統蔡英文副手人選「蔡賴配」是否有望，對此，與前行政院長賴清德私交甚篤的行政院長蘇貞昌今（19）日被問及是否有與賴清德接觸提及此事時，賣關子的說，「預知結果如何，就讓我們繼續看下去」。

行政院長蘇貞昌今天出席「109年第15任總統及第10屆立法委員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會致詞」，會前受訪時，做了上述的表示。

對於審計部提到，前瞻基礎建設計畫首期預算實現率只有六成，有些地方政府只有五成？會不會造成地方財政吃緊？蘇貞昌表示，這是算法不同，審計機關是用付款來算，行政機關是用執行來算，我們執行率不但超前，還超過百分之百，而我也會督管各項工程各方面都會讓各方都能如期做好。

對於一邊一國聯盟指「蔡賴配」不會成局，身為賴清德好友的蘇貞昌最近是否有跟賴清德談？是否要看柯文哲情況而定？蘇貞昌對此笑著說，「預知結果如何，就讓我們繼續看下去」。

另外，前副總統呂秀蓮說民進黨像第二國民黨?蘇貞昌表示，希望每一個民進黨員，好好的讓民進黨做得好，做不好的地方大家互相砥礪檢也是應該，我覺得民進黨堅守台灣主權，希望福國利民要很大努力，希望大家團結一起，讓我們更有利

至於818香港大遊行，已超過 170萬人上街頭，大家都擔心中國大陸會鎮壓香港？對此，蘇貞昌說，香港人民勇敢一再出來且涵蓋各方面，連媽媽都帶著小孩，都掛著眼罩，都是最卑微的訴求。

蘇貞昌指出，這也是對即將失去已經在被打壓的民主自由，做最卑微最後的呼籲，而極權統治者往往看不到人民心意，這是落差最大的地方，我們支持關心香港人爭取民主自由，希望香港政府能快快對人民最卑微訴求好好回應。