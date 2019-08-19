宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日除息，每股配 0.38 元現金股利，除息參考價 33.8 元，受惠虧損幅度收斂、毛利率連 6 季正成長，早盤以小漲開出，漲幅最高達 1.1%，一度站上 34.2 元，除息首日成功填息完封。

宏達電日前公布第 2 季財報，營收 28.07 億元，季減 4.6%，年減 58%；毛利率 20.32%，季增 5.6 個百分點，年增 17.6%，也是連 6 個季度毛利率成長，獲利方面，稅後虧損 22.17 億元、每股虧損 2.71 元，皆較前一季虧損幅度收斂。

宏達電近年重心為 VIVE 虛擬實境，其中，VIVEPORT Infinity 是全球第一個 VR 內容無限訂閱服務，可支援各式 VR 頭戴式顯示器，自今年 4 月上線後，全球約有 90 萬款遊戲可自由選擇，目前用戶總遊戲體驗時間累計約 2100 萬小時。

此外，VIVE COSMOS 預計下半年推出，解析度、設計等相關細節，也會一併公布，將能大幅提升 VR 硬體使用的方便性。

手機方面，宏達電表示，上半年推出 HTC 5G Hub 智能裝置，能串流 4K 高品質影像，且可讓 20 個用戶同時分享 5G 熱點，目前已在北美、英國及瑞士上市。

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